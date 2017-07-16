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Etso ‘Demokrasi Nöbeti’nde

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Etso ‘Demokrasi Nöbeti’nde
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis üyeleri ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis üyeleri ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu, 1 yıl önce olduğu gibi dün gece de meydanlarda Erzurum halkıyla omuz omuza demokrasi nöbeti tuttu.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, Erzurum'da "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Vatandaşlar, yürüyüşün ardından sabah namazına kadar "Demokrasi Nöbeti" tuttu.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis üyeleri ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu'da Erzurum halkıyla omuz omuza demokrasi nöbetinde yerlerini aldı.

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