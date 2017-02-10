Etso Heyeti Ekonomi Şurası’na Katıldı

EDİRNE (İHA) – Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Mehmet Eren TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na...

EDİRNE (İHA) – Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Mehmet Eren TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

TOBB Türkiye Sektör Meclislerindeki ve Organize Sanayi Bölgelerindeki tüccar ve sanayicilerin karşılaştıkları genel, sektörel ve bölgesel sorunların ve bu sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinin ele alındığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası, Ankara'daki TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle düzenlenen "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Mehmet Eren katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Ekonomi Şurası'nda istihdamdaki yavaşlamanın oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için TOBB'un tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlattığını açıkladı.

Türkiye ekonomisi, istihdam, vergi indirimleri gibi konu başlıklarının ele alındığı Ekonomi Şurası'nda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Mehmet Eren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile İstihdam seferberliği hakkında görüştü.