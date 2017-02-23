Etso Üyesi Kobi’lere Ek Nefes Kredisi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Nefes Kredisi" kapsamında üyelerinin 3 milyon lira daha ilave kredi kullanmasına imkan sağlayacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), "Nefes Kredisi" kapsamında üyelerinin 3 milyon lira daha ilave kredi kullanmasına imkan sağlayacak.

KOBİ'lerin finansman sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) işbirliği ile hayata geçirilen ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ'lerin yıllık yüzde 9.9 faiz oranı ve 12 ay vadeyle 100 Bin TL'ye kadar kredi kullanmasına imkan sağlayan Nefes Kredisi'nde, ETSO'ya kayıtlı KOBİ'ler için 3 milyon lira daha ek limit temin edildi.

Nefes Kredisi kapsamında Erzurum'da şimdiye kadar KOBİ vasfına haiz toplam 286 firmanın değerlendirildiğini belirten ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bu firmalardan büyük çoğunluğuna Ziraat Bankası ve Denizbank'tan toplam 5,5 milyon lira kredi kullandırıldığını ifade ederek, TOBB'un desteğiyle sağlanan ek limitle birlikte ETSO üyesi KOBİ'lerin toplamda 8 milyon 500 bin lira kredi kullanacağını söyledi. Kullandırılacak kredi limitinin daha da artırılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yücelik, bir taraftan zor iklim şartlarıyla mücadele eden, bir taraftan da ekonomik anlamda ayakta kalma savaşı veren ildeki KOBİ'lerin bu desteklere çok ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Ülke ekonomisinin önemli bir parçası olan KOBİ'lerin finansman ihtiyacına destek sağlamak üzere başlatılan KOSGEB işletme kredisi ile TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve KGF'nin ticaret ve sanayi odaları ile birlikte ortaklaşa yürüttüğü "Nefes Kredisi'nin ekonomiye tam anlamıyla can suyu verdiğini kaydeden Başkan Yücelik, "Ülkemizin kalkınma hamlesine destek sağlayacak KOBİ'lerin de güçlü ekonomik yapıları olması gerekiyor. Bu açıdan, ekonomimizin bel kemiği dediğimiz KOBİ'lere sahip çıkmak çok önemli. Hükümetimiz bu konuda gerekli adımları atıyor, atmaya da devam edeceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl başta terör ve darbe teşebbüsü olmak üzere yaşadığımız birçok olayın etkisiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların aşılması için milletçe el ele vermeliyiz. Hükümetin ekonomiyi rayına oturtma çabalarına, işvereninden, çalışanına herkesin topyekün destek olması lazım. İnşallah sağlanan bu destekler karşılığını bulur ve ekonomimize üretim ve istihdam artışı olarak geri döner" diye konuştu.