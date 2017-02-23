Etso’da Sektör Buluşmaları Devam Ediyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Valisi Günay Özdemir ile hediyelik eşya üretimi/satışı yapan sektör temsilcilerini buluşturdu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Valisi Günay Özdemir ile hediyelik eşya üretimi/satışı yapan sektör temsilcilerini buluşturdu.

Edirne'de faaliyet gösteren hediyelik eşya sektör temsilcilerinin sorunları ve taleplerinin Edirne Valisi Günay Özdemir ile istişare edildiği "Hediyelik Eşya Üretimi/Satışı Yapan Sektör Temsilcileri ile Turizm Değerlendirme Toplantısı" ETSO'da düzenlendi.

Edirne Valiliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıya Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin İnağ ve Edirne İl Kültür Ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu katıldı.

Edirne'ye gelen turistlerin konaklamalarını sağlayacak etkinlik ve mekanların oluşturulması, Edirne'nin öne çıkan simgelerinin hediyelik eşyalarda kullanılması, Edirne Mis Sabunu üretiminin kalitesinin arttırılması, Edirne'ye özgü sanatsal ürünlerin sergilenmesi ve yerel ürünlerin ticaretinin geliştirilmesi için "Sanatkarlar Çarşısı" kurulması ve Edirne'ye özgü hediyelik ürünlerin çeşitlendirilmesi hususunda istişarelerde bulunuldu.

Edirne Valisi Günay Özdemir toplantıya katılan sektör temsilcilerine tek tek söz vererek hepsinin sorularını cevapladı. Hediyelik ve sanatsal ürünlerin turistlere daha iyi koşullarda sunulması adına çalışmalarının devam ettiği ve kısa sürede sonuçlanacağını belirten Özdemir, "Edirne'nin değerlerini marka haline getirirsek, hem sanatkar hem de tüccar kazanır. Bizim amacımız Edirne'nin kazanması" dedi.

Öne çıkan konuların Vali Başkanlığında, İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, EDESOB Başkanı Emin İnağ ve ETSO Meclis Başkanı'nın değerlendirmeleri ile istişare edildiği toplantının sonunda, sektör temsilcileri memnuniyetlerini dile getirdi. ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren de, kısa zaman dilimi içerisinde ETSO olarak birçok sektörü odada ağırladıklarını, birebir sorunlarını dinlediklerini ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığını, bu toplantıların esnafımızda memnuniyet uyandırdığını söyleyerek, devamının geleceğini belirtti.