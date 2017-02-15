Etso’dan Ekonomi Toplantısı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne'nin ekonomisi ve yaşanan sıkıntılarına ilişkin toplantılarına ara vermeden devam ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne'nin ekonomisi ve yaşanan sıkıntılarına ilişkin toplantılarına ara vermeden devam ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komite üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Başkan ve üyeleri ve Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu'nun (KUSİ) katılımıyla gerçekleştirildi.

Meslek Komite üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ve başkanlarının da kendi sektörlerindeki sorun ve çözüm önerilerini ilettiği toplantıya, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu'ndan Edirne Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, T.Ü. Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, Edirne Çalışma ve Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam ve KOSGEB Edirne İl Müdürü Bedri Döngel de konuşmacı olarak katılarak, üyelere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirtti. Zıpkınkurt, 2016 yılında yapılan çalışmalar, firma ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri ve bu ziyaretlerde yapılan görüşmeler sonrasında, iş dünyası temsilcilerinden alınan geri dönüşler ile verimli bir işbirliği ağı elde edildiğini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) kapsamında oluşturulan İl KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu hakkında bilgiler verdikten sonra, Edirne KUSİ Temsilcisi T.Ü. Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, kurul çalışmalarını sayısal verilerle anlatarak, kamu üniversite ve sanayi işbirliğinin nasıl sağlandığını ve bu kapsamda üyelere ne gibi hizmetler verilebileceğinden bahsetti.

KOSGEB Edirne İl Müdürü Bedri Döngel'in KOSGEB destekleri ve Edirne Çalışma ve Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam'ın da İŞKUR destekleri hakkında bilgi vermesinin ardından, toplantı KÜSİ ve devlet desteklerine ilişkin ETSO üyeleri tarafından yöneltilen soru ve cevaplarla son buldu.