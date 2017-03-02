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Euro 2024 Adaylık Başvurusu Yapıldı

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Euro 2024 Adaylık Başvurusu Yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, EURO 2024 ev sahipliği için resmi başvuru dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e UEFA'nın İsviçre'deki idari merkezinde teslim etti.

EURO 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.

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