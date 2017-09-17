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Eurobasket 2017

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Eurobasket 2017
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında bu akşam Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında bu akşam Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadelede devre Slovenya'nın 56-47'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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