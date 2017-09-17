FIBA EuroBasket 2017 Finali'nde Slovenya, Sırbistan'ı 93-85 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

FIBA EuroBasket 2017 Finali'nde Slovenya, Sırbistan'ı 93-85 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan taraf oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösteren Slovenler, bu şansı iyi değerlendirerek kupayı müzesine götürdü.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Cristiano Maranho xx, Tolga Şahin xx, Antonio Conde xx

Slovenya: Randolph xx 11, Dragic xxx 35, Nikolic x 4, Prepelic xxx 21, Muric x 5, Blazic x 67, Vidmar x 2, Zagorac x, Dimec x, Cancar x, Doncic x 8

Başantrenör: Igor Kokoskov

Sırbistan: Macvan xxx 18, Bogdanovic xxx 22, Lucic x 9, Milosavjevic x 2, Bircevic x 8, Stimac x 2, Micic x 4, Guduric x 6, Jovic x 2, Kuzmic x 6, Marjonavic x 6

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

1. Periyot: 20-22 (Sırbistan lehine)

Devre: 56-47 (Slovenya lehine)

3. Periyot: 71-67 (Slovenya lehine)