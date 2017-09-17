IHAAW232900-SPO/17-09-2017 - EuroBasket 2017 Finali'nde Sırbistan'ı 93-85 mağlup eden Slovenya şampiyon oldu. 17.09.2017 23:29:00 TSI NNNN
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Eurobasket 2017 Finali’nde Sırbistan’ı 93-85 Mağlup Eden Slovenya Şampiyon Oldu.
IHAAW232900-SPO/17-09-2017 - EuroBasket 2017 Finali'nde Sırbistan'ı 93-85 mağlup eden Slovenya şampiyon oldu.
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