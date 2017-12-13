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Eurocup: Galatasaray Odeabank: 82 - Buducnost: 61

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Eurocup: Galatasaray Odeabank: 82 - Buducnost: 61
Galatasaray Odeabank, EuroCup 8. maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 82-61 mağlup etti.

Galatasaray Odeabank, EuroCup 8. maçında Karadağ temsilcisi Buducnost'u 82-61 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Carlos Peruga xx, Petros Papapetrou xx, Michele Rossi xx

Galatasaray Odeabank: Renfroe x 8, Hardy xxx 22, Hopson xx 14, Preldzic x 2, Ege Arar xx 4, Göksenin Köksal x 2, Hendrix xx 10, Summers x 4, Taylor xxx 14, Mehmet Yağmur x, Serkan Aydın x 2

Başantrenör: Erman Kunter

Buducnost VOLI: Gordic x 3, Starovlah xx 3, Gibson xx 10, Ilic xxx 13, Zoran Nikolic xx 6, Popovic x 4, Landry xx 8, Ivanovic xx 6, Sehovic x 4, Danilo Nikolic xx 4, Bojic x

Başantrenör: Aleksandar Dzikic

1. Periyot: 22-14 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 41-34 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 64-45 (Galatasaray Odeabank lehine)

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