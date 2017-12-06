Eurocup: Galatasaray Odeabank: 82 - Reggio Emilia: 72

Eurocup B Grubu 7. maçında Galatasaray Odeabank sahasında ağırladığı İtalya ekibi Reggio Emilia'yı 82-72 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Spiros Gkontas xx, Marko Juras xx, Josip Radojkovic xx
Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 20, Renfroe xx 10, Hopson xxx 17, Ege Arar xx 6, Taylor x 2, Hendrix xxx 18, Preldzic xx 9, Göksenin Köksal x, Summers x, Mehmet Yağmur x
Başantrenör: Erman Kunter
Reggio Emilia: Valle x 6, White xx 13, Candi, Markoishvili xx 10, Reynolds xxx 19, Wright xx 16, Mussini x 5, Llompart x 3, Sane x
Başantrenör: Massimiliano Menetti
1. Periyot: 20-16 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 32-29 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 58-55 (Galatasaray Odeabank lehine)
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