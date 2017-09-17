Eurodesk Giresun'u gezdi

Avrupa Birliği Bakanlığı Eurodesk Koordinatörü MeltemValandova ve Uzman Oğuz Çarıkçı, Belediye Plan ve Proje Müdürü Selim Özgürel ve katılımcılar Giresun Belediyesi Başkan Vekili Hayati Tökez’i makamında ziyaret etti.

Meltem Valandova ve beraberindeki heyet belediye proje ofisinde çalışmalar hakkında bilgi alırken, valilik, belediye, Giresun şehrinin turistik ve tarihi bölgelerini gezdiler. Avrupa Birliği projeleri ve takip edilen projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, "Gençlerin ülkeleri tanıması, ülke kültürlerini yerinde yaşamasının önemli. Giresun Belediyesi Avrupa Birliğinde en çok tanınan belediyedir. Birçok Avrupa Birliği projesini gerçekleştirdik birçok projeyi de takip etmekteyiz. Avrupa Birliği ile Giresun Belediyesi iş birliği içerisindedir. Sizleri ilimizde görmekten büyük bir mutluluk duydum hepinize başarılar diliyorum” dedi