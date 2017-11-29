Euroleague Women: Dynamo Kursk: 102 - Galatasaray: 45

Galatasaray, EuroLeague Women A Grubu altıncı maçında deplasmanda Rus ekibi Dynamo Kursk'a 102-45 mağlup oldu.

Galatasaray, EuroLeague Women A Grubu altıncı maçında deplasmanda Rus ekibi Dynamo Kursk'a 102-45 mağlup oldu.

Rusya'da bulunan Sport Concert Complex'te oynanan mücadeleye Galatasaray, Olivia Epoupa - Merve Uygül - Meltem Yıldızhan - Jelena Dubljevic - Gintare Petronyte beşiyle başladı. Rus temsilcisi Kirillova ile üst üste basketler bulurken dört buçuk dakikada 14-8 öne fırladı. Bu bölümde koç Marina Maljkovic molasını istedi. Ev sahibi ekip moladan dış atışlarda etkili dönerken son bir dakikaya 23-10 önde girdi. Kalan sürede 2 sayı daha üreten Dynamo Kursk ilk çeyreği 25-10 önde kapattı. İkinci çeyreğe sarı-kırmızılılar iyi başladı. Savunma sertliğini üst düzeyde tutan Rus temsilcisi dış atışlarda ve pota altında etkili olarak farkı açmasını bildi. Galatasaray'da ise Epoupa - Dubljevic - Petronyte sayı üretse de farkı kapatmaya yeterli olmadı ve ikinci çeyrek 54-21 Dynamo Kursk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte oyunun her iki yönünü de istediği gibi yönlendiren Rus ekibi üstün geçtiği bu çeyreği 83-31 ile geçerken maçı da 102-45'lik skorla kazandı.