  • BIST 105.304
  • Altın 156,583
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 7 °C

Euroleague Women: Fenerbahçe: 87 - Wisla Canpark: 78

» »
Euroleague Women: Fenerbahçe: 87 - Wisla Canpark: 78
FIBA Euroleague Women B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı 87-78 mağlup etti.

FIBA Euroleague Women B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı 87-78 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Elena Chernova xx, Michel Glod xx

Fenerbahçe: Aerial Powers xxx 21, Verameyenka xx 16, Kelsey Plum xx 9, Ana Dabovic x 3, Kia Vaughn x 2, Tilbe Şenyürek xx 10, Ayşe Cora xxx 16, Birsel Vardarlı Demirmen xx, Esra Ural x 2, Pelin Bilgiç xx 8, Tuğçe Canıtez x, Melisa Korkmaz x

Başantrenör: Fırat Okul

Wisla CANPACK: Maurita Reid xx 13, Leonor Rodriguez xxx 24, Tamara Radocaj x 5, Cheyenne Parker xx 12, Giedre Labuckiene x 6, Sonja Greinacher xx 8, Klaudia Niedzwiedzka xx 10, Katarzyna Suknarowska x

Başantrenör: Krzysztof Szewczyk

1. Periyot: 21-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 57-53 (Fenerbahçe lehine)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayhan Akman Ameliyat Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 20:53
  • Braga Son Hazırlıklarını Yaptı06 Aralık 2017 Çarşamba 20:43
  • Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim Gözaltına Alındı06 Aralık 2017 Çarşamba 20:43
  • Bruno Xadas: “Birinci Sıradaki Yerimizi Korumak İstiyoruz”06 Aralık 2017 Çarşamba 20:18
  • Abel Ferreira: “Türkiye Ligi Liderini Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız”06 Aralık 2017 Çarşamba 20:18
  • Fıba Europe Cup: Dinamo Tiflis: 70 - İstanbul Bbsk: 9706 Aralık 2017 Çarşamba 20:13
  • Euroleague Women: Galatasaray: 69 - Esbva-lm: 6406 Aralık 2017 Çarşamba 19:48
  • Eskişehirspor Başkanını Buldu.06 Aralık 2017 Çarşamba 19:48
  • Futbolcu Mertcan Çam Ve Ailesi Şikayetçi Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 19:43
  • Euroleague Women: Nadezhda: 76 - Yakın Doğu Üniversitesi: 8106 Aralık 2017 Çarşamba 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti