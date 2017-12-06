Euroleague Women: Fenerbahçe: 87 - Wisla Canpark: 78

FIBA Euroleague Women B Grubu 8. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı 87-78 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Elena Chernova xx, Michel Glod xx
Fenerbahçe: Aerial Powers xxx 21, Verameyenka xx 16, Kelsey Plum xx 9, Ana Dabovic x 3, Kia Vaughn x 2, Tilbe Şenyürek xx 10, Ayşe Cora xxx 16, Birsel Vardarlı Demirmen xx, Esra Ural x 2, Pelin Bilgiç xx 8, Tuğçe Canıtez x, Melisa Korkmaz x
Başantrenör: Fırat Okul
Wisla CANPACK: Maurita Reid xx 13, Leonor Rodriguez xxx 24, Tamara Radocaj x 5, Cheyenne Parker xx 12, Giedre Labuckiene x 6, Sonja Greinacher xx 8, Klaudia Niedzwiedzka xx 10, Katarzyna Suknarowska x
Başantrenör: Krzysztof Szewczyk
1. Periyot: 21-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 44-36 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 57-53 (Fenerbahçe lehine)
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