Euroleague Women: Galatasaray: 69 - Esbva-lm: 64

Euroleague Women A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi ESBVA-LM'yi 69-64 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Nikolaos Somos xx, Ivan Mlicevic xx, Sonia Teixeira xx
Galatasaray: Işıl Alben xx 7, Özge Kavurmacıoğlu x 5, Epoupa xxx 18, Dubljevic xxx 17, Petronyte xxx 18, Meltem Yıldızhan x 2, Merve Uygül x 2, Gizem Başaran x
Başantrenör: Marina Maljkovic
ESBVA-LM: Leedham xx 16, Nsimbo x 6, Gomis xx 15, Amant x 7, Sy-Diop xx 8, Kamba x 3, Konate x 4, Cousseins x, Jovanovic x 5
Başantrenör: Frederic Dusart
1. Periyot: 19-25 (ESBVA-LM lehine)
Devre: 34-37 (ESBVA-LM lehine)
3. Periyot: 54-50 (Galatasaray lehine)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.