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Euroleague Women: Galatasaray: 69 - Esbva-lm: 64

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Euroleague Women: Galatasaray: 69 - Esbva-lm: 64
Euroleague Women A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi ESBVA-LM'yi 69-64 mağlup etti.

Euroleague Women A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi ESBVA-LM'yi 69-64 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Nikolaos Somos xx, Ivan Mlicevic xx, Sonia Teixeira xx

Galatasaray: Işıl Alben xx 7, Özge Kavurmacıoğlu x 5, Epoupa xxx 18, Dubljevic xxx 17, Petronyte xxx 18, Meltem Yıldızhan x 2, Merve Uygül x 2, Gizem Başaran x

Başantrenör: Marina Maljkovic

ESBVA-LM: Leedham xx 16, Nsimbo x 6, Gomis xx 15, Amant x 7, Sy-Diop xx 8, Kamba x 3, Konate x 4, Cousseins x, Jovanovic x 5

Başantrenör: Frederic Dusart

1. Periyot: 19-25 (ESBVA-LM lehine)

Devre: 34-37 (ESBVA-LM lehine)

3. Periyot: 54-50 (Galatasaray lehine)

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