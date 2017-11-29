Euroleague Women: Yakın Doğu Üniversitesi: 71 - Fenerbahçe: 61

FIBA Euroleague Women 6. haftasında B Grubu'nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 72-61 mağlup etti.
Salon: Caferağa
Hakemler: Jasmina Juras xx (Sırbistan), Gentian Cici xx (Arnavutluk), Alexandru Olaru (Romanya)
Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink xx 6, Vandersloot xx 13, McBride xxx 17, Lavender xx 12, Wauters xx 12, Olcay Çakır Turgut xx 10, Bahar Çağlar x 2
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen x, Ayşe Cora xx 15, Dabovic xx 11, Verameyenka x 6, Vaughn xx 12, Pelin Derya Bilgiç x 2, Plum, Tuğçe Canıtez x 2, Tilbe Şenyürek x, Powers xx 13
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 18-19 (Fenerbahçe lehine)
2.Periyot: 36-34 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 55-44 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
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