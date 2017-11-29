  • BIST 102.342
  • Altın 163,528
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Euroleague Women: Yakın Doğu Üniversitesi: 71 - Fenerbahçe: 61

» »
Euroleague Women: Yakın Doğu Üniversitesi: 71 - Fenerbahçe: 61
FIBA Euroleague Women 6. haftasında B Grubu'nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 72-61 mağlup...

FIBA Euroleague Women 6. haftasında B Grubu'nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 72-61 mağlup etti.

Salon: Caferağa

Hakemler: Jasmina Juras xx (Sırbistan), Gentian Cici xx (Arnavutluk), Alexandru Olaru (Romanya)

Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink xx 6, Vandersloot xx 13, McBride xxx 17, Lavender xx 12, Wauters xx 12, Olcay Çakır Turgut xx 10, Bahar Çağlar x 2

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen x, Ayşe Cora xx 15, Dabovic xx 11, Verameyenka x 6, Vaughn xx 12, Pelin Derya Bilgiç x 2, Plum, Tuğçe Canıtez x 2, Tilbe Şenyürek x, Powers xx 13

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 18-19 (Fenerbahçe lehine)

2.Periyot: 36-34 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 55-44 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Euroleague Women: Yakın Doğu Üniversitesi: 71 - Fenerbahçe: 6129 Kasım 2017 Çarşamba 21:08
  • Kemal Kılıç’tan Taraftarlara Sert Tepki29 Kasım 2017 Çarşamba 20:38
  • Paul Le Guen: “Sonuçtan Memnunum”29 Kasım 2017 Çarşamba 20:28
  • Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 - Adana Demirspor: 0 (İlk Yarı)29 Kasım 2017 Çarşamba 20:28
  • Başkan Hopikoğlu’ndan Trabzonspor Taraftarına Mektup29 Kasım 2017 Çarşamba 20:23
  • Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç Devam Ediyor)29 Kasım 2017 Çarşamba 19:58
  • Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç Sonucu)29 Kasım 2017 Çarşamba 19:48
  • Kadıköy’de ’Mavi Şimşek’ Sesleri29 Kasım 2017 Çarşamba 19:48
  • Maçtan Önce Dostluk Rüzgarı29 Kasım 2017 Çarşamba 19:38
  • Geçtiğimiz Hafta Yeterli Üyenin Katılım Göstermediği İçin Ertelenen Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi Bugün Yapıldı. Divan Kurulu’nun Seçildiği Kongrede, Yine Bir Başkan Adayı Çıkmadı. Bir Kez Daha Ertelenen Kongre, 6 Aralık29 Kasım 2017 Çarşamba 19:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti