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Ev Hapsi Cezası Verilen Suriyeli Cinayet Zanlısı Avrupa’ya Kaçmak İsterken Yakalandı

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Ev Hapsi Cezası Verilen Suriyeli Cinayet Zanlısı Avrupa’ya Kaçmak İsterken Yakalandı
Adana'da 17 yaşındaki çocuğu öldürmekten ev hapsi cezası alan Suriyeli şahıs, hakkında itiraz üzerine tutuklama kararı çıkınca İzmir üzerinden Avrupa'ya...

Adana'da 17 yaşındaki çocuğu öldürmekten ev hapsi cezası alan Suriyeli şahıs, hakkında itiraz üzerine tutuklama kararı çıkınca İzmir üzerinden Avrupa'ya kaçmak isterken yakalandı.

Olay, 21 Şubat günü Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi 1180. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen İmad Hamidi (27), çıkan kavgada Yahya K.'yi (17) bıçakla öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp adliyeye sevk edilen İmad Hamidi'ye ev hapsi cezası verildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dahil olarak, zanlının ev hapsi ile cezalandırılmasına itiraz edildi. İtiraz üzerine mahkeme, zanlı hakkında tutuklama kararı verip, yakalama emri çıkardı. Cinayet dedektifleri Suriyeli zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kavgaya karışan iki arkadaşı ile birlikte ev hapsi cezası alan Suriyelinin Adana'dan kaçtığı belirlendi. Polis, İmad Hamidi'nin İzmir'e, oradan da deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmayı planladığını belirledi. Bu tespit üzerine cinayet dedektifleri özel bir ekip kurarak İzmir'e gitti. Avrupa'ya kaçmaya çalışan zanlı, sabaha karşı yakalandı. Zanlı, polisi karşısında görünce şaşkına döndü. "Nereye gidiyorsun, hakkında tutuklama kararı var" diyen polise zanlının "Ben kaçmıyorum ev adresim İzmir'de, ev hapsi verildiği için buraya geldim" dediği öğrenildi.

Suriyeli cinayet zanlısı, sabahın erken saatlerinde uçak ile Adana Havalimanı'na getirildi. Zanlı daha sonrada işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Ev Hapsi Cezası Verilen Suriyeli Cinayet Zanlısı Avrupa’ya Kaçmak İsterken Yakalandı

Ev Hapsi Cezası Verilen Suriyeli Cinayet Zanlısı Avrupa’ya Kaçmak İsterken Yakalandı

Ev Hapsi Cezası Verilen Suriyeli Cinayet Zanlısı Avrupa’ya Kaçmak İsterken Yakalandı

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