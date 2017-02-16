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Ev Kadınlarının Yaptığı Atkı Ve Bereler Askerlere Teslim Edildi

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Ev Kadınlarının Yaptığı Atkı Ve Bereler Askerlere Teslim Edildi
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ev kadınları tarafından örülen el emeği göz nuru atkı ve bereleri askerlere teslim etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ev kadınları tarafından örülen el emeği göz nuru atkı ve bereleri askerlere teslim etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Valisi İsmail Çataklı ve Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ile birlikte Çobanbey Hudut karakolunu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kara, Belediye Konaklarında askerler için örülen el emeği göz nuru atkı ve bereleri sahiplerine teslim ederek, sınırı koruyan askerlere tatlı ikram etti.

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