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Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Ev Sahibi Kiracı Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 7 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan damat hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağlık Mahallesi Yeni Fazilet Sokak'ta yaşandı. Ev sahibi E.Ç. (62) tartıştığı kiracısı M.Y.'nin (24) ev eşyalarını üçüncü kattan pencerenin çerçevelerini sökerek vinçle çıkarmak istemesine sinirlenmesiyle kavga büyüdü. E.Ç. eline aldığı bıçağı rastgele salladı. Olayda kiracı M.Y. ve kavgayı ayırmak için araya giren ev sahibinin damadı Yunus Gökçe (34), S.G. (18), Z.K. (29), A.Y. (42), R.Y.(43), H.Y.(18), M.G. (49) yaralandı.

Yaralılardan ev sahibinin damadı Yunus Gökçe, 112 Acil Servis ile kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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