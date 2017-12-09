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Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü

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Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü
Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın 1'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın 1'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bilecik İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'nci katında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri olayı hemen 110 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında evin mutfağında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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