Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü

Malatya'da Suriyeli vatandaşların kaldığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'da Suriyeli vatandaşların kaldığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Zengibar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Suriyeli vatandaşların kaldığı evin mutfak ve bahçe kısmında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken, evde bulunan vatandaşlar ile apartman sakinleri tahliye edildi.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ile ilgili polis inceleme başlattı.