Ev Yapımı Salça Sezonu Başladı

Adıyaman'da salçalık biber alarak temizleyen aileler biber salçalarını yapmaya başladı.

Adıyaman'da salçalık biber alarak temizleyen aileler biber salçalarını yapmaya başladı.

Hazır salçayı tercih etmeyen vatandaşlar, kendi salçalarını kendileri yapıyor. Kilosu 1,5 TL'den satılan salçalık biberi alan vatandaşlar, sapını ve tohumunu ayırdıktan sonra biberleri yıkayarak temizliyor.

Temizlenen biberler daha sonra salça makinelerinde satılıyor. Ortalama 30 kilo gelen 1 torba biber salçacılar tarafından 7 TL'den çekiliyor. Yaklaşık 40 kilo salçalık biberden 5 kilo salça çıktığını belirten vatandaşlar, salçayı güneşe bırakıyor. Güneşe bırakılan ve tuzlanan salçalar bir süre sonra hazır hale geliyor.