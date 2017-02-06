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Evde Bakım Hizmetleri İlçelere Taşındı

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Evde Bakım Hizmetleri İlçelere Taşındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetlerini ilçelere taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetlerini ilçelere taşıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetini ilçelere de taşıyor. İlçelerde periyodik olarak ziyaret edilen kayıtlı hastalar Büyükşehir Belediyesi'nin doktor ve hemşireleri tarafından muayene edilip sağlık taramalarından geçiriliyor. Ücretsiz muayene ve diş tedavilerinin yanı sıra, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak birçok önemli hizmeti ücretsiz olarak sunuyor. Verilen bu hizmetlerin yanında ekonomik durumdan yoksul olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hasta yatağı hizmeti de sunan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Gazipaşa'nın Yeşilyurt Mahallesi'nden 106 yaşındaki Fatma Erdoğan ile Kahyalar Mahallesi'nden 52 yaşındaki Zahide Akbuz'un evine giderek hasta yataklarının kurulumunu yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden anneleri 106 yaşındaki Fatma Erdoğan için hasta yatağı isteyen Yusuf-Havva Erdoğan çiftinin talepleri de kısa sürede karşılandı. Yusuf Erdoğan, "Annem Fatma Erdoğan 106 yaşında. Hem yaşlılık hem de geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle yürüyemiyor ve gözleri görmüyor. Annem için gönderilen hasta yatağı bizler için çok önemliydi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hizmetinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Hasta yatağına kavuştu

Büyükşehir ekipleri, Gazipaşa'da 52 yaşındaki Zahide Akbuz'a da hasta yatağı yardımında bulundu. Kısa süre önce ani bir felç geçiren 52 yaşındaki Zahide Akbuz'un, yürüme kabiliyetini kaybettiğini anlatan eşi Ali Akbuz, "Eşim rahatsızlanınca zor durumda kaldık. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetini duymuştuk ve bir talepte bulunduk. Talebimiz kısa sürede karşılandı ve hasta yatağı evimize kadar getirilerek kurulumu yapıldı. Allah razı olsun" dedi.

Evde Bakım Hizmetleri İlçelere Taşındı

Evde Bakım Hizmetleri İlçelere Taşındı

Evde Bakım Hizmetleri İlçelere Taşındı

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