Evde Çıkan Yangında Maddi Hasar Meydana Geldi

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.