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Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı

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Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 569 Sokaktaki evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ayşe S.'nin kızı Gülsevim T. ve yaşlı kadının komşuları, mahalle muhtarı tarafından belediyenin temizlik birimine, çöp evle ilgili dilekçe ile başvuruda bulundu. Evin temizlenmesi için verilen dilekçenin ardından evin bulunduğu sokağa Pamukkale Belediyesi Temizlik ekipleri ve çöp kamyonu gönderildi. Sokağın giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alan belediye ekipleri, evin içinde ve bahçesinde temizlik çalışmalarına başladı.

Yaşlı kadının biriktirdiklerinin arasında çürümüş gıda maddeleri, tahta parçaları ve eskimiş elbiseler dikkat çekti. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonunda evden 4 kamyon çöp çıkartıldı. Belediye ekiplerinin yaşlı kadının evinden daha önce de kamyonla çöp çıkardığı öğrenildi.

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