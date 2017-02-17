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Evden Hırsızlık Olayına Karışan 2 Kişi Yakalandı

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Evden Hırsızlık Olayına Karışan 2 Kişi Yakalandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde çok sayıda bilezik, altın zincir, çeyrek altın ve nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'da iki sahsın evden hırsızlık olayına karıştığı istihbaratı alan Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Kontrol Noktasındaki Ankara istikametine giden otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada B.G. ve M.Ç.'yi yakalandı. Şahısların üzerinden yapılan aramada 6 adet bilezik, 40 santimetre uzunluğunda altın zincir, 3 çeyrek altın ve 1775 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Çorum Aşayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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