Evden Hırsızlık Zanlısı Genç Kadın Tutuklandı

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaldı bulunan 20 yaşındaki E.G. adlı genç kadın, aparatla açarak girdiği evden 1 adet alyans, 1 adet tek taş yüzük ve 1 adet 5 taşlı yüzün çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.