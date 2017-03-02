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Evi Yanan Aileye Kızılay’dan Yardım

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Evi Yanan Aileye Kızılay’dan Yardım
Batman'ın Beşiri ilçesinde evi yanan Aras ailesine Kızılay tarafından yardım yapıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde evi yanan Aras ailesine Kızılay tarafından yardım yapıldı.

Beşiri ilçesi Bağdu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde elektrik kontağında çıkan yangın sonrası evi maddi hasara uğrayan Ayhan Aras'a, Kızılay Beşiri Şube Başkanlığı tarafından gıda yardımı yapıldı. Kızılay Şube Başkanı Aslan Günenç, "Aras'ın evinde elektrik kontağında dolayı yangın çıktığı ve evin kullanılamaz hale geldiği bilgisi bize ulaştı. Vatandaşımız, maddi imkanı olmadığı için bizden destek istedi. Biz de bu ailenin mağduriyetinin giderilmesi için gıda ve mutfak gereçlerinde yardımında bulunduk" dedi.

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