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Evin Balkonundan Düşen Oğlunun Öldüğünü Adliyede Öğrendi

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Evin Balkonundan Düşen Oğlunun Öldüğünü Adliyede Öğrendi
Bolu'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlatlık edinen annesi Gülsen Başaran "taksirle ölüme neden olma"...

Bolu'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlatlık edinen annesi Gülsen Başaran "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Bolu'nun Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi Esen Sokak'ta bulunan Umut Apartmanı'nın 4. katında kendisini evlatlık edinen annesi ve annesinin daha sonra evlendiği ikinci eşiyle birlikte yaşayan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Umut Sünbül, balkondan aşağı sarktı. Kolları yorulunca "kurtar beni anne" diyerek bağıran Umut'u duyan anne Gülsen Başaran balkona koştu ama çocuğun düşmesine engel olamadı. 112 sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Umut Sünbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Anne sinir krizleri geçirdi"

Olayın ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen anne Gülsen Başaran, Umut'un ölümünün ardından adliyeye sevk edildi. Evlatlık edindiği Umut'un öldüğünü bilmeyen anne hem olayın şoku hem de çocuğu kendisinden alırar korkusuyla uzun süre savclıkta ifade veremedi. İfade sırasında sürekli, "çocuğumu benden almayın" diyen anneye, Umut'un öldüğünün söylenmesi üzerine Gülsen Başaran sinir krizleri geçirdi. Uzun süre ağlayan anne kendine geldikten sonra "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

"O gün ilacını almamıştı"

Mahkemeye sevk edilen Gülsen Başaran hakim karşısında verdiği ifadede oğlunun hiperaktif olduğunu belirterek, "Umut'a ben kendi çocuğum gibi baktım. Hatay'da kaldığım zamanlarda kocam ölünce başkalarının evine temizliğe giderek yemedim yedirdim, kendim giymedim ona giydirdim. Umut'un sağlık sorunu nedeniyle günlük ilaç alması gerekiyordu. O gün de ilacını aldın mı diye sordum ama içmeyeceğim dedi. Ona ilacı içirmek isterken evden kaçarak aynı apartmanın 2. katındaki kuaföre gitti. Oğlumu kuaförden alıp tekrar eve çıktım. İlacı içirmek için diretince koşarak balkona gitti. Balkonun demirlerinden tutunmuş ve aşağı doğru sarkmıştı. "Anne beni kurtar" diye bağırıyordu, ben de onu tuttum ama başaramadım ve aşağıya düştü" şeklinde konuştu.

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