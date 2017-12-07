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Evin Bodrum Katında Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Evin Bodrum Katında Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin bodrumunda çok sayıda silah ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin bodrumunda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Besni ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin bodrum katının silah tamirhanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Tamirhanede namlusu kapalı silahları açmaya ve tamir etmeye yarayan teknik malzemelerin yanı sıra, 1 adet namlusu açılmaya hazır akrep otomatik tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 4 adet yivsiz av tüfeği, 15 adet av tüfeği dipçiği, 3 adet matkap ve 2 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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