  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 13 °C

Evin Damında Kenevir Serası

» »
Evin Damında Kenevir Serası
Adana'da polis, aranan bir şahsı yakalamak için çıktığı evin damında kenevir serası ve ilaç şişeleri içinde 350 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Adana'da polis, aranan bir şahsı yakalamak için çıktığı evin damında kenevir serası ve ilaç şişeleri içinde 350 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası alan A.K.'nin Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini alan polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri hükümlünün saklandığı eve baskın düzenledi. Yapılan baskında evde yapılan aramada hükümlü bulunamadı. Bu arada, infaz ekibine yardıma gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu dama çıkıp arama başlattı. Yapılan aramada A.K. bulunamazken, damdaki manzara polisi bile şaşkına çevirdi. Damı kenevir serasına çeviren ev sahibinin kova içlerine Hint keneviri ektiği görüldü. Ayrıca yapılan detaylı aramada ilaç şişelerinin içinde 350 Hint keneviri tohumu da ele geçirildi. Ev sahibi M.D.'nin, damdaki Hint kenevirleri ve ilaç şişesi içindeki tohumlardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak M.D. gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

Polis her yerde kaçan hükümlüyü arıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatı Katında Uyuyan Genç Adam Karbonmonoksit Gazından Etkilenerek Hayatını Kaybetti07 Mayıs 2017 Pazar 01:38
  • Lunaparkta Asansör Yere Çakıldı: 10 Yaralı07 Mayıs 2017 Pazar 01:38
  • Polis İzinsiz Gösteriye Müdahale Etti: 34 Kişi Gözaltına Alındı07 Mayıs 2017 Pazar 00:43
  • Fetö’cü Komutan Boş Kolide Yakalandı07 Mayıs 2017 Pazar 00:23
  • Kaldırımdaki Şüpheli Poşetten Çöp Çıktı07 Mayıs 2017 Pazar 00:23
  • Başkent’te Gecekondu Yangını06 Mayıs 2017 Cumartesi 23:18
  • Patlayan Televizyon 2 Evi Kül Etti06 Mayıs 2017 Cumartesi 22:18
  • Lise Öğrencisi Baraj Gölünde Boğuldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 20:13
  • Devrilen Tır Alev Alev Yandı: 1 Yaralı06 Mayıs 2017 Cumartesi 20:13
  • Emniyetin ‘Mahrem Yapısına’ Operasyonda 11 Kişi Tutuklandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 20:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti