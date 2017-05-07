Adana'da polis, aranan bir şahsı yakalamak için çıktığı evin damında kenevir serası ve ilaç şişeleri içinde 350 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Adana'da polis, aranan bir şahsı yakalamak için çıktığı evin damında kenevir serası ve ilaç şişeleri içinde 350 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası alan A.K.'nin Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini alan polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri hükümlünün saklandığı eve baskın düzenledi. Yapılan baskında evde yapılan aramada hükümlü bulunamadı. Bu arada, infaz ekibine yardıma gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu dama çıkıp arama başlattı. Yapılan aramada A.K. bulunamazken, damdaki manzara polisi bile şaşkına çevirdi. Damı kenevir serasına çeviren ev sahibinin kova içlerine Hint keneviri ektiği görüldü. Ayrıca yapılan detaylı aramada ilaç şişelerinin içinde 350 Hint keneviri tohumu da ele geçirildi. Ev sahibi M.D.'nin, damdaki Hint kenevirleri ve ilaç şişesi içindeki tohumlardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak M.D. gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

Polis her yerde kaçan hükümlüyü arıyor.