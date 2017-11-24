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Evin Demirhan Dünya Şampiyonu

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Evin Demirhan Dünya Şampiyonu
Polonya'da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonasında kadınlar müsabakaları yapılan final müsabakalarıyla sona ererken 48 kiloda Evin Demirhan rakibi...

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonasında kadınlar müsabakaları yapılan final müsabakalarıyla sona ererken 48 kiloda Evin Demirhan rakibi Ritu Rıtu'yu finalde 4-4 sona eren maçta sayı averajıyla yenerek dünya şampiyonu oldu.

U23 Dünya kupasında Greko-Romen stilin ardından kadınlar maçları da bu akşam yapılan final maçlarıyla son buldu. 48 kiloda mücadele eden Evin Demirhan finalde Ritu Ritu ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle kıran kırana bir mücadele veren Evin, gerideyken aldığı sayı ile maçı 4-4'e getirdi. Ve son sayıyı aldığı için puan averajı ile minderden galip ayrıldı.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Evin Demirhan şampiyonluğu doyasıya kutladı. Diğer yandan bugün mindere çıkan diğer 3 sporcu Elif Yılmaz, Derya Bayhan ve Buse Tosun rakiplerine mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yaptığı açıklamada, "Evin bizim gelecekte çok şeyler beklediğimiz bir sporcuydu. Onunla gurur duyuyoruz. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı, bizim altın madalya beklediğimiz sporculardan biriydi. İnşallah Evin ilerde bizleri hem büyükler dünya şampiyonasında hem de olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek" şeklinde konuştu.

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