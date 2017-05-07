Evinde Çıkan Yangında Alevlerin Arasında Kalan Yaşlı Adam Öldü

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İhsanlı köyünde 70 yaşındaki Tahir Başçı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kastamonu'da yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İhsanlı köyünde 70 yaşındaki Tahir Başçı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangına uykuda yakalanan Tahir Başçı, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alabildi. Yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince enkazın altından çıkartılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.