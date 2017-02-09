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Evinde Çıkan Yangında Dumandan Zehirlenen Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

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Evinde Çıkan Yangında Dumandan Zehirlenen Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen öğretmen, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen öğretmen, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 32. Sokak'ta 4 katlı Eroğlu Apartmanı'nın birinci katındaki bir dairede iddiaya göre akşam elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Elektrik ve doğalgaz kesilirken, evde uyuyan öğretmen Hakan K. itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen Hakan K., 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme polisi ve itfaiye ekiplerince evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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