Evinde Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir ikamete baskın düzenledi. Ekipler, evde yaptıkları aramada 85 gram açık sentetik bonzai ile 270 adet kilit poşetlerde satışa hazır sentetik bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.