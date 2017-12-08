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Evinde Ve Üzerinde Esrar Ele Geçen Şahıs Gözaltına Alındı

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Evinde Ve Üzerinde Esrar Ele Geçen Şahıs Gözaltına Alındı
Samsun'da üzerinde ve evinde esrar maddesi ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da üzerinde ve evinde esrar maddesi ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda H.A.'yı gözaltına aldı. H.A.'nın üzerinde 2 paket içinde 215 gram esrar maddesi, evinde yapılan aramada ise 10 gram esrar maddesi ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme poşetleri ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan H.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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