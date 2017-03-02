Evinde Yangın Çıkan Kadın Şoka Girdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde yangın çıktığını görünce şoka giren kadın hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde yangın çıktığını görünce şoka giren kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Emniyet Müdürlüğü karşısında 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ev sahibi Pakize Alav şoka girdi. Vatandaşların yardımıyla kaldırıma alınan kadının ellerinin ve ayaklarının titrediği görüldü. Vatandaşlar ve komşularının tesellileri de yeterli olmazken, Pakize Alav ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki yangın sebebiyle yol güzergahları kapatılarak, geniş güvenlik önlemi alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.