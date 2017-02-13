Evinde Yarım Kilo Bonzai Ele Geçen Şahıs Tutuklandı

Samsun'da evinde yapılan aramada 545 gram bonzai ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinde yapılan aramada 545 gram bonzai ele geçen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda A.Ö.'nün (43) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 545 gram bonzai ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.