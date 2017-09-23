  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Evinden Kötü Kokular Gelen Yaşlı Adam Ölü Bulundu

» »
Evinden Kötü Kokular Gelen Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde komşularının evinden kötü kokular aldığı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evinin mutfak...

Adana'nın Kozan ilçesinde komşularının evinden kötü kokular aldığı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evinin mutfak bölümünde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mahmutlu Mahallesi Tapanlı Sokak üzerinde meydana geldi. Evinde tek başına ikamet ettiği öğrenilen üç çocuk babası Mustafa Akbolat (84), evinden kötü kokular gelmesi ile komşularının ihbarı üzerine polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemede, evinin mutfak kısmında ölü olarak bulundu.

Yaklaşık dört gün önce çocuklarıyla birlikte Adana'da bir hastaneye gittiği öğrenilen, son olarak ise iki gün önce yakın komşuları tarafından evden bir bağırtı sesi duyulduğu öğrenilen Mustafa Akbolat'tan komşuları bir daha haber alamadılar. İki gün boyunca evinden dışarıya çıkmayan ve evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları tarafından polis ekiplerine haber verilen Akbolat'ın cenazesi evinin mutfak kısmında bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili Akbolat'ın iki kızı ve bir oğluna haber verdi. Olay yerine gelen Akbolat'ın çocukları ise evin bahçe kapısını anahtarları ile açtılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Akbolat'ın cenazesi ise Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti23 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
  • Kars’ta, Aranan 20 Kişi Yakalandı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Belediye Başkanı Torres Yolsuzluk Davasında Suçlu Bulundu23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Yanarak Can Verdiler23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Beyşehir Gölü’nde Suya Akım Vererek Avlanan 2 Kişi Yakalandı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Silahlı Maganda Kurbanı ’Dabel’ Hayatına Üç Ayakla Devam Edecek23 Eylül 2017 Cumartesi 11:53
  • Niğde’de Trafik Kazası:7 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:43
  • Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:33
  • Akçakale’de Dolandırıcı Operasyonu: 3 Tutuklama23 Eylül 2017 Cumartesi 11:28
  • Osmaneli’de Tır Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi23 Eylül 2017 Cumartesi 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti