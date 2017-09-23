Evinden Kötü Kokular Gelen Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde komşularının evinden kötü kokular aldığı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evinin mutfak...

Adana'nın Kozan ilçesinde komşularının evinden kötü kokular aldığı yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evinin mutfak bölümünde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mahmutlu Mahallesi Tapanlı Sokak üzerinde meydana geldi. Evinde tek başına ikamet ettiği öğrenilen üç çocuk babası Mustafa Akbolat (84), evinden kötü kokular gelmesi ile komşularının ihbarı üzerine polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemede, evinin mutfak kısmında ölü olarak bulundu.

Yaklaşık dört gün önce çocuklarıyla birlikte Adana'da bir hastaneye gittiği öğrenilen, son olarak ise iki gün önce yakın komşuları tarafından evden bir bağırtı sesi duyulduğu öğrenilen Mustafa Akbolat'tan komşuları bir daha haber alamadılar. İki gün boyunca evinden dışarıya çıkmayan ve evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları tarafından polis ekiplerine haber verilen Akbolat'ın cenazesi evinin mutfak kısmında bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili Akbolat'ın iki kızı ve bir oğluna haber verdi. Olay yerine gelen Akbolat'ın çocukları ise evin bahçe kapısını anahtarları ile açtılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Akbolat'ın cenazesi ise Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.