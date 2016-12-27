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Evine Eşekle Su Taşıyan Engelli Vatandaş, İçme Suyuna Kavuştu

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Evine Eşekle Su Taşıyan Engelli Vatandaş, İçme Suyuna Kavuştu
Kastamonu'da evine eşekle su taşıyan bedensel engelli vatandaş, evinin yakınına yapılan depo ve evine kadar döşenen şebeke ile içme suyuna kavuştu.

Kastamonu'da evine eşekle su taşıyan bedensel engelli vatandaş, evinin yakınına yapılan depo ve evine kadar döşenen şebeke ile içme suyuna kavuştu.

Kastamonu Cide ilçesine bağlı Alayüz köyünde ikamet eden bedensel engelli, aynı zamanda depremzede Mehmet Ali Cesur'un evine 500 metre uzaklıkta bulunan çeşmeden evine eşekle su taşıdığı yönündeki haberler üzerine Cide Kaymakamlığı harekete geçti. AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'inde bizzat takip ettiği evine eşekli su taşıyan bedensel engelli Mehmet Ali Cesur'un çağrısına Cide Kaymakamlığı duyarsız kalmadı. Cide Kaymakamlığı, çıktığı ihale sonucunda bedensel engelli Mehmet Ali Cesur'un evinin yakınına depo yaptırarak, evine kadarda şebeke hattı çekerek içme suyunun gelmesini sağladı.

1999 Gölcük depreminin ardından Cide ilçesine gelerek köyüne yerleştiğini söyleyen bedensel engelli Mehmet Ali Cesur, "Evimin uzun yıllardır içme suyu bulunmuyor. Evime 500 metre uzaklıkta bulunan çeşmeden güçlükle eşekle evine su taşıyordum. Sayın Milletvekilimiz Murat Demir ve Cide Kaymakamlığı, bana yardımcı oldular. Evimin yakınına bir depo yaptılar. Bu depodan evime kadar şebeke döşenip içme suyu temin ettiler. Şuanda evimde içme suyu bulunuyor. Bana yardımcı olan herkesten çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Evine Eşekle Su Taşıyan Engelli Vatandaş, İçme Suyuna Kavuştu

Evine Eşekle Su Taşıyan Engelli Vatandaş, İçme Suyuna Kavuştu

Evine Eşekle Su Taşıyan Engelli Vatandaş, İçme Suyuna Kavuştu

Evine Eşekle Su Taşıyan Engelli Vatandaş, İçme Suyuna Kavuştu

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