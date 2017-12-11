Samsun'da bir apartmanda çıkan yangın çevrede paniğe yol açarken, ev sahibi yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek evini yanmaktan kurtardı.

Yangın, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında yangın meydana geldi. Ali Şen isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen evin bir odasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Apartmanda oturan diğer kişilerin itfaiyeyi araması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın esnasında evindeki yangın tüpünün alan ev sahibi Ali Şen, yangına ilk müdahaleyi yaparak, yangının büyük bir kısmını kendi imkanlarıyla söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak yangının elektrik panosundan kaynaklı olduğunu tespit etti.