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Evinin Odasında Pompalı Tüfekle İntihar Etti

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Evinin Odasında Pompalı Tüfekle İntihar Etti
Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi evinin odasında pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi evinin odasında pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula ilçesi Güvercinlik Mahallesinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sıkıntı içerisinde olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 66 yaşındaki Mustafa E., ailesinin evin yakınlarında hayvanlarına baktığı sırada evlerinin odasında göğsüne dayadığı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Mustafa E.'yi hayvanlarına baktıktan sonra eve gelen ailesi buldu. 112 Acil servis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Mustafa E. kurtaramadı. Mustafa E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinin Odasında Pompalı Tüfekle İntihar Etti

Evinin Odasında Pompalı Tüfekle İntihar Etti

Evinin Odasında Pompalı Tüfekle İntihar Etti

Evinin Odasında Pompalı Tüfekle İntihar Etti

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