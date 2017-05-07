Evkur Yeni Malatyaspor, Adana’ya 3 Puan İçin Gitti

Ligden düşme korkusu yaşamak istemeyen Adana Demirspor ile 32. haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor bugün kara yoluyla...

Ligden düşme korkusu yaşamak istemeyen Adana Demirspor ile 32. haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor bugün kara yoluyla Adana'ya gitti. Sarı-kırmızılı takımda hedef kazanıp hem Bandırma mağlubiyetini unutturmak hem de şampiyonluk için dev bir adım atmak.

Adana Demirspor maçı için bugün Malatya'da son kez çalışan Evkur Yeni Malatyaspor ter idmanının ardından yola çıktı. Malatya temsilcisinde sakat olan Jonathan Ayite kafileye dahil edilmedi. 35 kişilik Adana Demirspor maçı kafilesinde futbolcular ve teknik heyetin yanında yöneticiler de bulunurken, sarı-kırmızılılar ter idmanını da Malatya'da yaptı. Yarın akşamki zorlu maç öncesi Bakan Bülent Tüfenkci ve taraftarın tesislerde takımı ziyaret etmesi, futbolcuların ve teknik heyetin moralini yükseltti.

Öte yandan Bandırmaspor maçındaki kötü futboldan dolayı bazı mevkilerde değişikliğe gitmesi beklenen Teknik Direktör İrfan Buz'un, savunmada Murat Akça'yı hücumda ise İrfan Başaran'ı ilk 11'e dahil etmesi bekleniyor. Rahman Buğra'nın yerine ise Mehmet Sak'ı düşünen Buz'un kadro ve taktik anlayış konusunda son kararını maç saati vereceği öğrenildi. İl Güvenlik Kurulu kararıyla maça alınmayacak Malatyalı taraftar ise karşılaşmayı Malatya'da toplu olarak izleyecek.