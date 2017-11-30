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Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

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Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası" 5. Tur ilk maçında Osmanlıspor'a mağlup olarak yara alan sarı-kırmızılar, ligde moral bulmak istiyor. Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Malatya ekibi, zorlu Manisa deplasmanında 3 puan arıyor. E.Y. Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü 14.00'te T.M Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor mücadelesi hazırlıklarını bugün Buca Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. T.M. Akhisarspor karşılaşmasının taktiği şeklinde geçen antrenmanda Teknik Direktör Erol Bulut'un müsabakanın on birini de netleştirdiği ifade edildi. Bulut'un savunmada kadro dışı kalan Yalçın Ayhan'ın yerine Arturo Mina'ya şans vereceği öğrenildi.

E.Y Malatyaspor'da belinden hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Murat Akça dışında eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edilirken, antrenman öncesi saha topladığı oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptığı belirtilen Teknik Direktör Erol Bulut'un kupada aldıkları yenilgiyi unutup, Akhisar maçına konsantre olmaları gerektiğini söylediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın oynanacağı Manisa'ya geçeceği bildirildi.

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