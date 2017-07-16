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Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün Ağabeyi Vefat Etti

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Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün Ağabeyi Vefat Etti
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz'ün 66 yaşındaki ağabeyi Naci Gündüz geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz'ün 66 yaşındaki ağabeyi Naci Gündüz geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Ailenin en büyüğü olduğu öğrenilen Naci Gündüz'ün ikamet ettiği evde aniden beyin kanaması geçirerek yere yığıldığı ve sonrasında yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığı belirtildi. Ağabeyinin beklenmedik vefatı karşısında büyük üzüntü yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Malatya'daki baba ocağında başsağlığı ziyaretinde bulunanları kabul etti.

Yakınları, dostları ve spor camiası Erdal Gündüz'ü acılı gününde yalnız bırakmazken, ağabey gündüz için yarın saat 13.00'te mevlit okutulacağı açıklandı.

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