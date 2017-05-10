Evkur Yeni Malatyaspor Boluspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Süper Lig için Bolu karşılaşmasına final gözüyle bakan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig için Bolu karşılaşmasına final gözüyle bakan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Orduzu Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen idmana tüm futbolcular katılırken, oyuncuların moralli oluşları gözlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesi saha ortasında toplantı yapan Teknik Direktör İrfan Buz, futbolculara harika bir maçın kendilerini beklediğini ifade ederek, bu işi bu hafta bitireceklerini söyledi. Buz her oyuncudan üst düzey konsantrasyon isteyerek, sakatlık ve ağrıları olan oyuncuların durumu ile yakından ilgilendi.

Antrenmanın ilk bölümünde her oyuncunun kendi temposuna göre serbest koşmasını isteyen yardımcı antrenörler daha sonra topla yapılan antrenmanlara geçti. Saha kenarlarına dizilen idman malzemelerinin arasında kısa süreli istasyon ve koordinasyon çalışan oyuncular orta alandaki merkez oyuncularla da pas alışverişinde bulundu. İdmanın son bölümünde dar alanda 10 dakikalık iki eşit devreli maç oynatan İrfan Buz, Amutu ve Rahman'ın olamadığı haftada sakatlık konusunda maksimum dikkatli olunması uyarılarında bulundu.