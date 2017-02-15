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Evkur Yeni Malatyaspor - Gaziantep B.b. Spor Maçının Programında Değişiklik

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Evkur Yeni Malatyaspor - Gaziantep B.b. Spor Maçının Programında Değişiklik
Evkur Yeni Malatyaspor'un TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının tarih ve saati TFF tarafından değiştirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının tarih ve saati TFF tarafından değiştirildi.

Daha önce Pazar 13.00'te oynanacağı açıklanan karşılaşmanın, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ile yapacağı ziyaret ve mitingden dolayı güvenlik gerekçesiyle bir sonraki güne alındığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın Pazartesi günü saat 18.30'da oynanacağını açıkladı.

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