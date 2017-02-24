Evkur Yeni Malatyaspor, İkinci Kez Vodofone Arena’da Sahne Alacak

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor.

TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor.

Pazar günü İstanbul'da taraftarının karşısında oynayacağı maçtan galibiyet almayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda moraller yüksek.

Günü taktik çalışmayla geçiren takımda defans oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığının düzeldiği ve son durumuna göre oynatılıp oynatılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Yapılan çift kalede oyunu sık sık durduran teknik patron Buz'un özellikle gol yollarında daha becerikli davranmaları konusunda oyuncularını uyardığı gözlendi.

Evkur Yeni Malatyaspor cumartesi sabah saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geçerek, Altınordu maçının son çalışmasını burada yapacak.

Bu arada bu sezon ikinci kez İstanbul'da taraftarının önüne çıkmayan hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor, Altınordu maçında büyük bir taraftar desteğini arkasına alacak.

İstanbul'da yaşayan Malatyalılar, Vodofone Arena Stadı'nda oynanacak maça büyük ilgi gösterirken, Malatya'dan da 2 bin dolayında taraftarın maça gideceği belirtildi.

Malatyalı taraftarların maç gününe kadar 20 bin bilet sayısına ulaşacağı tahmin ediliyor.