  • BIST 96.194
  • Altın 140,724
  • Dolar 3,5855
  • Euro 3,8954
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 16 °C

Evkur Yeni Malatyaspor, İnönü Stadı’na Şampiyonlukla Veda Etmek İstiyor

» »
Evkur Yeni Malatyaspor, İnönü Stadı’na Şampiyonlukla Veda Etmek İstiyor
Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, "İnşallah İnönü Stadı'na şampiyonlukla veda edeceğiz" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, "İnşallah İnönü Stadı'na şampiyonlukla veda edeceğiz" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ravcı, takım için kritik viraj niteliği taşıyan Boluspor maçı ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili konuştu.

Ligde 1 hafta önce yaşadıklarıyla 1 hafta sonra yaşadıklarının birbirine tamamen zıt olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ravcı, "Ligde 1 hafta önce yaşadıklarımızla 1 hafta sonra yaşadıklarımız tamamen birbirine zıt. Çok farklı duygular yaşadık. Bu hafta biliyorsunuz tarihi bir maç oynayacağız. Galibiyetten başka düşüncemiz yok. Bütün Malatyaspor camiasına yine bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Bunu da yaşatacağız inşallah. Çünkü yola çıktığımız bütün futbolcu kardeşlerimiz bugüne kadar çok büyük emek sarf ettiler. Sadece onlar değil, teknik heyet, bütün kulüp çalışanlarımız ve bizler büyük emekler sarf ettik. Artık bu emeğin meyvesini alma zamanı geldi. İnşallah bu hafta Boluspor önünde alacağımız 3 puanla şampiyonluk turumuzu atacağız. İnancımız ve oyunculara olan güvenimiz tam. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Şöyle bir gerçek var, sadece 1 kişiye ya da 3 kişiye mal edilemez. Ortada bir başarı varsa evet doğru aslan payı oyuncularımızın. Sahnede olan onlardır. Taraftarımız, medyamız, başkanımız ve yönetim kurulu, bütün sac ayaklarını oluşturan onlardır. Herkesin bu işte katkısı var. Herkesin bize faydası oldu. Şunu özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum, henüz her şey bitmedi. Biz sadece tarihi ve önemli bir maça çıkıyoruz. İnşallah İnönü Stadı'na şampiyonlukla veda edeceğiz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü, Hazırlıklarını Sürdürüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
  • Galatasaray, Gaziantepspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14
  • Şampiyonlar Kupalarına Kavuştu10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14
  • "Şahinkaya Kanyonu" Adrenalin Tutkunlarını Ağırlamaya Hazırlanıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:48
  • 7. Saniyede Attığı Golle Rekor Kırdı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:44
  • ’Neymar Jr’s Five’ İstanbul Elemelerinde Şampiyonlar Belli Oldu10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:44
  • Ümit Özat, 2 Yıl Daha Gençlerbirliği’nde10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:28
  • Kyk Okçuluk Turnuvasında Şampiyon Karabük10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:19
  • Halkbank’ın Şampiyon Voleybolcuları Basınla Buluştu10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:03
  • 22’inci Kyk Masa Tenisi Turnuvası Bursa’da Yapıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti