Evkur Yeni Malatyaspor, Kadro Kurmakta Zorlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması, Balıkesirspor maçı öncesi teknik heyeti düşündürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması, Balıkesirspor maçı öncesi teknik heyeti düşündürüyor.

Pazar günü oynayacağı maç için Balıkesir'e giden Evkur Yeni Malatyaspor, sakat ve cezalılardan dolayı 18 kişilik maç kadrosunu kurmakta zorlandı.

Eksik oyuncuların yokluğunda kadro kurmakta zorlanan Teknik Direktör İrfan Buz'un özellikle iki bek oyuncusunun açığını kapatma noktasında karar vermekte zorlandığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da adale sakatlıkları devam eden Mehmet Sak, Ferhat Kiraz ve Pereira ile sarı kart cezalıları Caner ve Murat Yıldırım, Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Buz'un sol bekte Osman Fırat'a, sağ bekte ise Rahman'a görev vermesi bekleniyor.

Sol bek Osman'a, sağ bek Rahman'a emanet

Hafta başından beri yapılan taktik idmanlarda özellikle sol bekte kime şans vereceği merakla beklenen İrfan Buz'un tercihini Osman Fırat'tan yana kullanacağı belirtildi. Osman'ın defansif yönünün oluşu, tecrübeli teknik adamı bu karara iterken, sağ bek olarak ise Rahman Buğra'nın görevlendirileceği öğrenildi.

Pereira'nın yokluğunda yine Eren Tozlu'ya şans vermesi beklenen sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, forvet arkasında ise Murat'ın yerine Sunday Mba'ya şans tanıması bekleniyor. Balıkesir maçında sarı-kırmızılılarda Mba'nin alternatifi ise İrfan Başaran olacak. Rakibinin çok gol atan bir ekip olmasından dolayı daha defansif bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da yedek kulübesi de golcülere emanet edilecek. Amutu, Ahmet Aras gibi isimler hamle gücü olarak kenarda bekleyecek.